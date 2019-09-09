В Житомире с оружием напали на инкассаторов из Волынской области: один из них ранен

Деньгами злоумышленникам завладеть не удалось.

В Житомире совершено вооруженное нападение на инкассаторов из Волынской области, один из них ранен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 9 сентября около 10.00 в Житомире произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны инкассаторов из Волынской области.

«Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия. Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же другой полицейский заблокировал машину изнутри», - уточнили в полиции.

Поскольку нападавшие начали стрелять, один из инкассаторов получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. На территории Житомирской области подняты по тревоге соответствующие подразделения полиции и введен оперативный план «Сирена» для установления местонахождения и задержания злоумышленников.

Кроме того, на место происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы полиции. Выяснение всех обстоятельств продолжается.