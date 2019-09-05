В Днепре суд отправил в СИЗО горе-мать, которая держала детей на цепи (видео)

Женщина вину не признает, заявляет, что ее оговаривает дочь.

В Днепре Апелляционный суд отправил в СИЗО 56-летнюю Анну Житник, которая держала детей на цепи. Раньше женщина была обязана лишь ночевать дома.

Читайте такжеНа Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего сына (фото)Как говорится в сюжете ТСН, кроме родной 13-летней дочери, она взяла под опеку еще троих детей. Одного из них – 8-летнего мальчика, неделю назад обнаружили на цепи, с завязанным ртом и глазами.

Детей забрали в реабилитационный центр. Там говорят, что все четверо подвергались постоянному насилию и физическому, и моральному.

Приемным детям уже ищут новую семью, соцслужбы хотят лишить женщину прав на старшую дочь.

Подозреваемая вину не признает, обвиняет во всем саму девочку.

«Почему она это сделала, я не знаю. Почему она меня оговаривает, я также не знаю. Была цепь для собаки, а потом ее просто не видно... Я этого не делала. Меня дома в это время не было», – заявила Анна Житник в зале суда.

По словам прокурора местной прокуратуры, самое тяжелое наказание, которое ей грозит, – до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, под Днепром мать удерживала 36-летнего сына на цепях.