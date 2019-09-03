Под Днепром мать удерживала 36-летнего сына на цепях

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Под Днепром 36-летнего мужчину на цепях держала родная мать, сейчас его освободили правоохранители.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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О преступлении полицейским сообщили 3 сентября соседи.

По информации полиции, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу.

Сейчас следователями Солонянского ОП решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Как сообщал УНИАН, в селе Максимовка Карловского района Полтавской области вчера в собственном жилом доме родители обнаружили повешенной свою малолетнюю дочь.