В Житомирской области мужчина до полусмерти избил бывшую жену и мать троих детей

Женщина уже перенесла несколько операций. В частности, у нее повреждена печень, перебит нос, сотрясение мозга.

В Житомирской области мужчина во время ссоры до полусмерти избил свою бывшую жену – мать троих малолетних детей

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, в настоящее время расследуется уголовное производство по факту избиения молодой женщины – жительницы села Барашевка Житомирского района, которое произошло 31 августа.

Женщина находится в реанимации Центральной районной больницы Житомирского района.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, мужчина является бывшим сожителем пострадавшей. Ранее они проживали вместе, однако после того, как женщина решила разорвать гражданский брак, мужчина стал ее преследовать.

В частности, 31 августа ночью он пришел к женщине домой, вызвал ее на улицу и сильно избил во время ссоры.

«Она уже перенесла несколько операций, поскольку после избиения у нее повреждена печень, перебит нос, сотрясение мозга и другие травмы. Медики делают все необходимое, чтобы спасти ее, поскольку у женщины - трое маленьких детей», - отмечается в сообщении.

Правоохранители разыскивают мужчину. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.