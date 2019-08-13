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В Днепре во время несения службы в аэропорту застрелился полицейский

13:02, 13 августа 2019
Происшествия
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Полицейскому был 41 год  / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, происшествие случилось вчера, 12 августа.

«Закрывшись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета», - говорится в сообщении.

Полицейскому был 41 год.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы поступка.

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Теги: #полиция#Днепр#самоубийствопогода в Днепре