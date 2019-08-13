В Днепре во время несения службы в аэропорту застрелился полицейский
13:02, 13 августа 2019Происшествия
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По данным полиции, закрывшись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета.
Полицейскому был 41 год / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Сотрудник отделения полиции аэропорта «Днепр» во время несения службы погиб от огнестрельного ранения в голову.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, происшествие случилось вчера, 12 августа.
«Закрывшись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета», - говорится в сообщении.
Полицейскому был 41 год.
Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы поступка.
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