В Днепре во время несения службы в аэропорту застрелился полицейский

По данным полиции, закрывшись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

Сотрудник отделения полиции аэропорта «Днепр» во время несения службы погиб от огнестрельного ранения в голову. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, происшествие случилось вчера, 12 августа. «Закрывшись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета», - говорится в сообщении. Полицейскому был 41 год. Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы поступка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter