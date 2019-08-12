В Тернопольской области от огнестрельного ранения погиб 36-летний охотник

По неофициальным данным, смертельно ранить погибшего мог его несовершеннолетний племянник.

В Тернопольской области в результате огнестрельного ранения во время охоты погиб 36-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел 10 августа вблизи села Подгайцы Шумского района.

По данным правоохранителей, мужчина принимал участие в охоте. Сотрудники полиции на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По неофициальным данным, полученным УНИАН в правоохранительных органах региона, сейчас правоохранители рассматривают две версии трагедии. По одной из них, смертельное огнестрельное ранение погибшему по неосторожности нанес несовершеннолетний племянник, по другой – мужчина мог случайно ранить себя сам.

В полиции области УНИАН уточнили, что погибший и человек, который якобы совершил смертельный выстрел, были между собой знакомы. В то же время, информацию о том, что они были родственниками, в областном ГУ Нацполиции пока не комментируют. Также правоохранители не сообщают, задержан ли кто-либо на данный момент по подозрению в преступлении.

Следователи ждут результатов экспертиз.