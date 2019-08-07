В Кирилловке произошло очередное смертельное ЧП (фото)

Из моря достали тело мужчины.

На популярном украинском курорте Кирилловка Запорожской области произошло очередное смертельное происшествие. Из моря достали тело утонувшего мужчины.

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Инцидент произошел рядом с базой отдыха "Бригантина 2" сообщает РИА "Мелитополь" со ссылкой на местные паблики.

При каких обстоятельствах он погиб пока неизвестно.

Отмечается, что это уже третий трагический случай на указанной базе отдыха.

Как сообщал УНИАН, в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.