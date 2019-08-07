В Кирилловке произошло очередное смертельное ЧП (фото)
18:02, 07 августа 2019Происшествия
321 0
Из моря достали тело мужчины.
В Кирилловке из моря достали труп мужчины / фото melitopol_gram
На популярном украинском курорте Кирилловка Запорожской области произошло очередное смертельное происшествие. Из моря достали тело утонувшего мужчины.
Читайте такжеСтрельба в курортной Кирилловке: один из пострадавших скончался в больнице
Инцидент произошел рядом с базой отдыха "Бригантина 2" сообщает РИА "Мелитополь" со ссылкой на местные паблики.
При каких обстоятельствах он погиб пока неизвестно.
Отмечается, что это уже третий трагический случай на указанной базе отдыха.
Как сообщал УНИАН, в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter