В Херсоне сожгли авто начальника регионального управления Укртрансбезопасности (фото)

Сам пострадавший связывает поджог со своей профессиональной деятельностью, в частности, конфликтом с одесскими бизнесменами.

В Херсоне неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль, которым пользовался начальник Черноморского регионального управления Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Игорь Пастух.

Как рассказала корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области Ирина Атаманенко, сегодня в 10:53 в «Единый центр 102» поступило сообщение о поджоге автомобиля «Мерседес».

Черный Mercedes s350l (2006 года выпуска) сожгли возле одного из зданий на Бориславском шоссе.

«На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции и работники ГСЧС. Никто из людей не пострадал. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества путем поджога)», - рассказала Атаманенко.

Сам Пастух подтвердил корреспонденту УНИАН, что действительно пользовался этим автомобилем, который принадлежит его родственнику.

Также он сказал, что связывает поджог со своей профессиональной деятельностью, в частности, конфликтом с одесскими предпринимателями, которым принадлежит одна из херсонских автостанций - «Югъ».

Пастух считает, что эти предприниматели пытаются работать нелегально, а его служба мешает им это делать.

«Есть у нас одесситы, которые пытаются нелегально работать на территории Херсонской области, которым я мешаю. И это связано именно с автостанцией», - говорит Пастух.

Напомним, представители указанной автостанции в январе проводили в Херсоне пресс-конференцию, на которой заявили, что Пастух всячески пытается препятствовать их бизнесу и блокирует деятельность предприятия по надуманным основаниям. Сам же Пастух в комментариях в СМИ утверждал, что автостанция в ее нынешнем состоянии непригодна для использования по множеству технических параметров.

На этой пресс-конференции произошел конфликт, во время которого один из участников событий стрелял из травматического оружия.