На Черниговщине горел жиркомбинат: для тушения привлекали вертолет (фото)
В Черниговской области произошел пожар в складском помещении на территории Нежинского жиркомбината.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«25 июля в 18:10 в городе Нежин по ул. Прилуцкая, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной лузгой (около 17 тонн) на площади около 2 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.
По состоянию на 18.55 к тушению было привлечено 7 единиц техники и 30 человек. Из них от ГСЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава ГСЧС. В 18.50 был привлечен вертолет ГСЧС.
В 19.00 пожар в складском помещении локализован. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате разряда молнии огнем уничтожены посевы ячменя на площади 10 гектаров.