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На Черниговщине горел жиркомбинат: для тушения привлекали вертолет (фото)

21:36, 25 июля 2019
Происшествия
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Жертв и пострадавших нет / фото: пресс-служба ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«25 июля в 18:10 в городе Нежин по ул. Прилуцкая, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной лузгой (около 17 тонн) на площади около 2 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 18.55 к тушению было привлечено 7 единиц техники и 30 человек. Из них от ГСЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава ГСЧС. В 18.50 был привлечен вертолет ГСЧС.

В 19.00 пожар в складском помещении локализован. Жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в результате разряда молнии огнем уничтожены посевы ячменя на площади 10 гектаров.

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Теги: #пожар#Черниговщинапогода в Чернигове