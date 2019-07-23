В Черниговской области из-за разряда молнии выгорело 10 гектаров ячменя
11:13, 23 июля 2019Происшествия
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Размер нанесенного ущерба устанавливается.
Пожар произошел на поле сельскохозяйственного предприятия / фото agravery.com
В Черниговской области в результате разряда молнии огнем уничтожены посевы ячменя на площади 10 гектаров.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Согласно информации, в с. Тертышники Носовского района вчера на поле ООО АФ «Нива-2008» произошел пожар.
«Огнем уничтожены посевы ячменя на площади 10 га, общая площадь поля составляет 140 га», - говорится в сообщении.
Причина пожара - разряд молнии. Размер нанесенного ущерба устанавливается.
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