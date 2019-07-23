цей матеріал доступний українською

В Черниговской области из-за разряда молнии выгорело 10 гектаров ячменя

11:13, 23 июля 2019
Происшествия
61 0
Пожар произошел на поле сельскохозяйственного предприятия / фото agravery.com

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно информации, в с. Тертышники Носовского района вчера на поле ООО АФ «Нива-2008» произошел пожар.

«Огнем уничтожены посевы ячменя на площади 10 га, общая площадь поля составляет 140 га», - говорится в сообщении.

Причина пожара - разряд молнии. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#молния#Черниговщинапогода в Чернигове