На Львовщине микроавтобус въехал в остановку с людьми: погибла женщина, двое ее дочерей - в больнице

19-летний водитель совершил наезд на женщину и двух детей, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В воскресенье, 21 июля, во Львовской области водитель микроавтобуса въехал в остановку общественного транспорта на трассе Киев – Чоп, в результате погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении областного управления полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:50 в селе Козева Сколевского района.

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По предварительным выводам, водитель автомобиля «Рено Трафик», 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летнюю женщину и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась, диагнозы детей уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, решается вопрос о задержании водителя транспортного средства в порядке ст.208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 июля недалеко от села Вита Почтовая под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi сбил насмерть мужчину и двух женщин.