Оторвало ногу: под Киевом водитель на Audi сбил насмерть троих пешеходов (фото, видео)

По предварительной информации, водитель Audi был трезвым.

В ночь на 20 июля недалеко от села Вита Почтовая под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi сбил насмерть мужчину и двух женщин.

Авария случилась около 22:50, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, которой с нами поделились полицейские, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу.

От полученных травм и мужчина, и обе женщины погибли на месте. Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли участок дороги для тщательного осмотра места происшествия. Причем перекрытие расположилось за три километра до места самой аварии. По словам полицейских, это сделано для того, чтобы следственно-оперативной группе было проще исследовать большую зону аварии.

По предварительной информации, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста. На месте же активно работали следователи, которым и предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Запорожской области водитель насмерть сбил двух велосипедистов.