На Днепропетровщине банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат (фото, видео)

Прошлой ночью они взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен.

В Днепропетровской области полиция задержала банду подрывников банкоматов, лидера которой суд отпустил под залог два дня назад.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

По его словам, около трех часов ночи трое мужчин проникли в магазин в г.Новомосковск Днепропетровской области, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен.

Читайте такжеВ Харькове и пригороде неизвестные взорвали два банкомата (фото, видео)Когда злоумышленники начали двигаться в сторону Запорожья, их задержали правоохранители. При осмотре в автомобиле подозреваемых выявлены похищенные из банкомата деньги, радиостанция, лом, кусачки и другие вещи, которые использовались во время преступления.

Задержанными оказались трое жителей Запорожской области в возрасте 26, 30 и 38 лет. Двое из них ранее уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.

«Трое мужчин обоснованно подозреваются в совершении ряда эпизодов краж денег из банкоматов в Днепре и области. Общая сумма нанесенного финансовым учреждениям ущерба составляет более 5 млн гривен», - говорится в сообщении.

Кроме того, оказалось, что лидера группы суд в Запорожской области несколько дней назад освободил из-под стражи под залог в 80 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании им меры пресечения.