Найденного в озере 9-летнего мальчика убил родственник "из-за обиды" - полиция

Установлено, что мужчина жестоко убил ребенка с целью мести своему брату и его гражданской жене.

В Киеве 30-летнему мужчине сообщено о подозрении в убийстве 9-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, досудебным расследованием установлено, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене.

Вечером 22 июня он дождался мальчика возле его места жительства и пригласил на озеро Вырлица вместе купаться, на что ребенок согласилась.

На берегу озера мужчина подошел к мальчику сзади и начал хаотично бить ножом в шею, спину и туловище, нанеся всего около 30 ударов. После этого молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. Ребенок от полученных травм умер на месте.

С целью скрыть следы преступления убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду.

Тело мальчика было найдено на следующий день.

Мужчине, который подозревается в совершении этого тяжкого преступления, инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.