Прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о взятии под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в пгт Ивановка Одесской области.

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Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сегодня он будет уведомлен о подозрении и прокуратура Одесской обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу без права на залог", - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.