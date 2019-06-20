Трагедия в Одесской области: задержанный сознался в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко (фото)

Тело девочки правоохранители нашли накануне, 19 июня.

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает "Думская".

По его словам, 22-летний Николай Т. нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке.

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По данным "Думской", правоохранители опрашивали мужчину уже в первый день поисков Даши. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.

Он даже привязался к одной из поисковых групп: мол, я местный, покажу, где искать надо. Не исключено, что семья парня знала о его преступлении.

Напомним, 11-летнюю Дарью Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области искали почти неделю. Она 13 июня после обеда вышла с рынка Привоз, где работает ее мать, и отправилась в школу на кружок танца. По дороге девочка исчезла. 19 июня полиция нашла ее тело и задержала подозреваемого в убийстве.