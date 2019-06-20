Пытался изнасиловать, надел кулек на голову и связал ноги: жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

Преступник надел ребенку кулек на голову и связал ноги.

Перед убийством 11-летнюю Дарью Лукьяненко задержанный подозреваемый пытался изнасиловать.

Об этом во время брифинга рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех, пишет "Одесса медиа".

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"Следствие установило, что подозреваемый в тот день увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее сначала к себе во двор, а потом в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала оказывать сопротивление стал душить ее. Потом он также нанес ей повреждения либо ножом, либо шилом, связал скотчем ноги и привязал к ним камни, чтобы тело не могло всплыть не поверхность, на голову ребенку он надел кулек и тоже замотал его скотчем, чтобы она не могла дышать, и скинул в выгребную яму", - сообщил глава областной полиции.

Уже сегодня подозреваемому Тарасову будет объявлено о подозрении, и прокуратура будет требовать содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подозреваемому в убийстве ребенка инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетней, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом.

"Мы будет требовать наивысшей меры наказания - пожизненного заключения", - заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарьи Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в с. Ивановка полицейские провели срочный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.