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Посекундно восстановлены обстоятельства убийства 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой (инфографика)

09:50, 20 июня 2019
Происшествия
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Ребенка нашли мертвым / Коллаж 24 канала

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Начальник криминальной полиции - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе, пишет "Обозреватель".

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – отметил Аброськин.

Также на своей странице в Facebook он опубликовал инфографику-воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко (нажмите, чтобы увеличить):

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщал УНИАН, 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.

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Теги: #смерть#ребенок#Одесская областьпогода в Одессе