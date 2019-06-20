Посекундно восстановлены обстоятельства убийства 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой (инфографика)

Аброськин рассказал, что установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко - 22 летний Николай, житель села Ивановка Одесской области.

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Начальник криминальной полиции - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе, пишет "Обозреватель".

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – отметил Аброськин.

Также на своей странице в Facebook он опубликовал инфографику-воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко (нажмите, чтобы увеличить):

Как сообщал УНИАН, 19 июня в полиции заявили, что нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня пропала в Одесской области.