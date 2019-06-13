Под Николаевом перевернулся санитарный микроавтобус: водитель погиб (фото, видео)

Четверо пассажиров в больнице.

На Николаевщине возле села Половинки Березанского района 12 июня перевернулся санитарный автобус. В результате аварии погиб один человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По предварительной информации автомобиль направлялся в сторону Одессы. На трассе лопнуло колесо, после чего автобус повело и он перевернулся. Мужчина, который был за рулем, - погиб на месте, его четырех пассажирок с ушибами и переломы различной сложности госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливает следствие.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть или причинили тяжелое телесное повреждение", – сообщили в полиции.

Напомним, 12 июня, в селе Оленевка Козельщинского района Полтавской области во время движения загорелся маршрутный автобус сообщением Горишные Плавни - Кобеляки. Возгорание произошло около 13 часов, в автобусе ехали 25 пассажиров. Все успели быстро покинуть салон и отойти на безопасное расстояние, поэтому пострадавших нет.