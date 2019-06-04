Масштабное ДТП на Киевщине: из-за столкновения маршруток и легковушки пострадали 26 человек (фото, видео)

Трое из пострадавших находятся в реанимации.

В Киевской области в результате столкновения двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля пострадали 26 человек.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила главный специалист Отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Грохольская.

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"Сегодня в 10.00 в городе Боярка на пересечении улиц Независимости и Богдана Хмельницкого произошло ДТП. По предварительным данным, маршрутный автомобиль Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, зацепил легковушку Skoda. После столкновения этот автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", - сообщила она.

По словам Грохольской, на момент сообщения о ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, трое из них в очень тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

"Предварительно установлена виновность водителя маршрутного автобуса Mercedes. В настоящее время решается вопрос о его задержании. Маршрутный автобус изъят и помещен на площадку временного содержания", - добавила Грохольская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).