Руководителя ривненского областного управления ГАСИ задержали за взятку в 400 тысяч гривень

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и обыски по месту жительства фигурантов дела.

В Ровенской области 25 мая на взятке в 400 тысяч гривень правоохранители задержали начальника управления областной ГАСИ.

Читайте такжеЗаступника мера Василькова піймали на хабарі у $2,5 тисячі

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Западного региона Украины, следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Ровенской области, оперативного сопровождения управления защиты экономики в Ровенской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области при посредничестве другого лица.

«Взятка в размере 400 тысяч гривень предназначалась за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и непроведение проверок на объекте строительства. Средства перечислены на расчетный счет «подконтрольного» злоумышленникам другого частного предприятия. 25 мая 2019 года за оказание сопротивления и угрозы насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов, чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При этом ему также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины», - отмечается в сообщении пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как передает корреспондент УНИАН, перед стенами Ровенской ОГА уже проводились акции протеста, участники которых пытались убедить должностных лиц в фактах коррупции в ГАСИ Ровенской области. Последняя акция была проведена 22 февраля этого года. К областной администрации пришли около двух сотен общественных активистов и застройщиков. Тогда представителей протестующих принял первый заместитель председателя Ровенской ОГА Виталий Ундир и пообещал, что будет проведена детальная проверка деятельности инспекции.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и обыски по месту жительства фигурантов дела.