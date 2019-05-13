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Сын чиновника "ДНР" был найден мертвым в Киеве - СМИ

14:27, 13 мая 2019
Происшествия
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Евгений Алипов был найден мертвым / Архив Новостей Донбасса

Одной из версий смерти предпринимателя Евгения Алипова, сына экс-замминистра ЖКХ Украины и "исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам "ДНР" Александра Алипова, правоохранители рассматривают самоубийство.

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Его тело обнаружила супруга в квартире по проспекту Валерия Лобановского, 150 в Киеве. Рядом с ним пистолет, а на голове  ранение, предположительно от выстрела, пишет Gorlovka.ua.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. Известно, что мужчина был частным предпринимателем. На месте работали следственно-оперативные группы Голосеевского района и главного управления национальной полиции.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что сын Алипова 4 мая убит выстрелом в висок в квартире в оккупированном Донецке. 

Похоронили Алипова действительно на кладбище в оккупированном Донецке. 

До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка "Господар" в Донецкой области. 

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Теги: #Киев#смерть#ДНРпогода в Киеве