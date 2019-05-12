В оккупированном Донецке застрелили сына одного из "чиновников "ДНР"

Отец убитого при украинской власти занимал должность первого заместителя Министра ЖКХ, а затем получил аналогичную должность в "министерстве ДНР".

В оккупированном Донецке убили бывшего директора рынка "Господар" Евгения Алипова, чей отец Александр Алипов в настоящее время исполняет обязанности "руководителя службы по тарифам ДНР", а раньше был "заместителем мэра" оккупированной Горловки.

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Как сообщает Gorlovka.ua, сын Алипова в начале мая этого года убит выстрелом в висок у себя в квартире. Похоронили его в Донецке.

Соболезнования бывшему "заместителю" высказал так называемый мэр Горловки Иван Приходько.

Александр Алипов при украинской власти занимал должность первого заместителя Министра ЖКХ, а затем стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города в 2014 году перешел на службу в "ДНР". Он уроженец Горловки, но проживает в Донецке, имеет три высших образования.

В 2016 году против него было выдвинуто обвинение. Прокуратура подозревала "заместителя министра "ДНР" Александра Алипова в краже газа на 162 млн гривен. Он уверял, что был готов общаться с украинским правосудием через видеосвязь и говорил, что не скрывается ни от кого, а живет и работает в Донецке.