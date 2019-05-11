В киевской квартире обнаружили два трупа и истощенную 2-летнюю девочку (фото)

Несколько дней назад девочку и ее маму в соцсетях начали искать знакомые.

В субботу, 11 мая, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек по адресу улица Тычины,11 в квартире обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку.

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Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятный запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Тела нашли в квартире на 7-м этаже, сообщает "Информатор".

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок — девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи, а за тем госпитализировали в больницу.

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района в соцсетях. Соседи говорят, что семья была не благополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали.

Отмечается, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

На месте дежурят полицейские, спасатели и медики. Что произошло и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Представители полиции подтвердили, что в квартире было обнаружено два тела — женское и мужское. От дальнейших комментариев на данный момент в полиции отказались.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Киеве на Кардачах в лесу нашли повешенным молодого парня.