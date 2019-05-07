В Марганце на улице взорвалась граната, есть жертва и раненые (фото)
17:40, 07 мая 2019Происшествия
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Среди пострадавших - патрульный полицейский.
Жертвой взрыва стал один человек / фото dp.npu.gov.ua
В Днепропетровской области в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще трое получили ранения.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, происшествие произошло 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г. Марганец.
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В результате взрыва один человек погиб, еще трое - ранены. Среди пострадавших - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
фото dp.npu.gov.ua
Как сообщалось, 6 мая в самом центре Киева прогремел взрыв. Все произошло в арке "Арена Сити" со стороны PinchukArtCentre.
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