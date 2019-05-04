Правоохранители эвакуировали более 1200 человек.

В Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, к правоохранителям поступила информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев труда и в гостинице на проспекте Гагарина.

Во время проверки торгового центра взрывотехники осмотрели 10 тысяч квадратных метров помещений, 1000 квадратных метров прилегающей территории и эвакуировали 1267 граждан.

В отеле правоохранители осмотрели 3 тысячи квадратных метров помещений и прилегающую территорию.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.