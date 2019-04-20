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Сообщения о минировании в Одессе не подтвердились – полиция

16:49, 20 апреля 2019
Происшествия
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Полиция не обнаружила взрывчатки в ТЦ и бутике-отеле в Одессе / National Police of Ukraine

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, здание торгового центра на улице Пантелеймоновской и прилегающую к нему территорию проверили.

"Во время проверки были эвакуированы более 300 сотрудников и посетителей. Взрывных устройств и веществ не обнаружено", - сообщили в главке.

Также завершена проверка бутика-отеля в переулке Некрасова, откуда эвакуировали 17 человек. Данное сообщение о минировании также не подтвердилось.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступили сообщения о минированиях в центре Одессы бутика-отеля и двух ТРЦ – "Новый Привоз" (ул. Пантелеймоновская) и "Кадор" (Екатерининская). Сообщение о минировании "Кадора", из которого эвакуировали более 700 человек, также не подтвердилось.

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Теги: #Одесса#минирование#минирование в Одессе