В Запорожье на вокзале женщина попала под поезд (видео)

По предварительным данным, женщина не выжила.

На вокзале "Запорожье-1" технический поезд насмерть сбил женщину.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

«Видимо, она пыталась перебежать на другую колею не по переходу, а по железнодорожным путям», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина не выжила. По данному факту проводятся проверки.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате поражения током на крыше товарного вагона погиб 17-летний юноша, его приятель госпитализирован.