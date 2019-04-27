В Запорожье на вокзале женщина попала под поезд (видео)
19:46, 27 апреля 2019Происшествия
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По предварительным данным, женщина не выжила.
Иллюстрация REUTERS
На вокзале "Запорожье-1" технический поезд насмерть сбил женщину.
Об этом сообщает gazeta.zp.ua.
«Видимо, она пыталась перебежать на другую колею не по переходу, а по железнодорожным путям», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, женщина не выжила. По данному факту проводятся проверки.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате поражения током на крыше товарного вагона погиб 17-летний юноша, его приятель госпитализирован.
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