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В Запорожье на вокзале женщина попала под поезд (видео)

19:46, 27 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

«Видимо, она пыталась перебежать на другую колею не по переходу, а по железнодорожным путям», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина не выжила. По данному факту проводятся проверки.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате поражения током на крыше товарного вагона погиб 17-летний юноша, его приятель госпитализирован.

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Теги: #поезд#Запорожье