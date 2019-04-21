Жена "радикала" Мосийчука попала в ДТП - пострадал водитель скутера

Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице.

Жена народного депутата от фракции Радикальная партия Ляшко Игорь Мосийчук попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам нардеп.

«Вчера по дороге домой моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль, за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице», - написал он.

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Мосийчук утверждает, что его жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы.

«В крови наркотических и алкогольных веществ не обнаружено. Национальная полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство и проводит расследование», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября на Окружной дороге в Киеве автомобиль нардепа Сергея Лещенко протаранил грузовик. В результате столкновения грузовик вылетел на обочину и перевернулся, авто нардепа получило сильные повреждения.