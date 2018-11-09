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В ДТП с участием нардепа Лещенко пострадала его помощница

16:15, 09 ноября 2018
Происшествия
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Нардеп Лещенко рассказал о последствиях ДТП с его участием / фото Facebook

Об этом Лещенко сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что сам в результате аварии не пострадал.

"Со мной все в порядке, обошёлся без травм. С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", - написал нардеп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, на Окружной дороге в Киеве грузовик протаранил автомобиль нардепа Лещенко. От столкновения грузовик вылетел на обочину и перевернулся, авто нардепа получило сильные повреждения.

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Теги: #Киев#ДТП#нардеп#Сергей Лещенко