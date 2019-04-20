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В центре Одессы из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из двух торговых центров

14:09, 20 апреля 2019
Происшествия
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В Одессе заминировали два ТЦ в центре города / фото antikor.com.ua

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, по спецлинии «102» одно за другим поступили два сообщения о том, что в двух крупных торговых центрах на улицах Екатерининской и Пантелеймоновской заложена взрывчатка.

Сейчас из многоэтажных домов эвакуируют людей.

На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Один из «заминированных объектов» - торговый центр «Новый Привоз», расположенный на Пантелеймоновской.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Одессе правоохранители за пожара эвакуировали людей из ТРЦ «Пятый элемент», расположенный на улице Черняховского.

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Теги: #Одесса#минированиепогода в Одессе