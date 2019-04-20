В Одессе горит здание ТЦ, людей эвакуируют (фото, видео)
В Одессе из-за сильного задымления эвакуируют посетителей и работников торгового центра на улице Черняховского.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Одесской области. По словам правоохранителей, причина задымления устанавливается.
В то же время местное издание "Думская" сообщает, что горит 12-этажный дом, в котором расположен ТЦ.
По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден уже на 12 этаже.
Отмечается, что торговый центр в результате пожара не пострадал. Никто не погиб, некоторые жильцы дома надышались дымом.
По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке.
На месте работают сотрудники ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в одесской психбольнице произошел масштабный пожар.