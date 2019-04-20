цей матеріал доступний українською

В Одессе горит здание ТЦ, людей эвакуируют (фото, видео)

12:31, 20 апреля 2019
Происшествия
357 0
В Одессе произошел пожар в доме, где расположен ТЦ / фото Думская

Об этом сообщили в отделе коммуникации Одесской области. По словам правоохранителей, причина задымления устанавливается.

В то же время местное издание "Думская" сообщает, что горит 12-этажный дом, в котором расположен ТЦ.

фото Думская

По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро огонь распространился вверх. Сейчас огонь виден уже на 12 этаже.

Отмечается, что торговый центр в результате пожара не пострадал. Никто не погиб, некоторые жильцы дома надышались дымом.

По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке. 

На месте работают сотрудники ГСЧС.

Видео Думская

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в одесской психбольнице произошел масштабный пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе