Пьяный иностранец устроил масштабное ДТП в Киеве (фото)

В результате ДТП повреждены пять автомобилей.

Сегодня около 5.30 на улице Николая Голего в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель-иностранец на BMW не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили.

Предварительно, первым удар принял автомобиль Volkswagen, затем - Mitsubishi, который после удара отбросило в дерево, далее Mercedes, который от удара отбросило в Toyota, сообщает "Киев оперативный".

"Сам водитель-виновник оказался довольно агрессивным и постоянно делал вид, что не понимает украинский или русский язык и требовал, чтобы с ним общались на арабском. Единственное, что удалось узнать, что в Украину он приехал для обучения и то, что он пьяный в хлам", - говорится в сообщении.

В салоне авто с водителем также было 4 девушки, которые рассказали, что они все вместе отдыхали и распивали алкогольные напитки.

Когда на месте происшествия появились разъяренные владельцы поврежденных автомобилей, иностранец, притворившись больным, вместе с двумя девушками поехал в больницу, отметили в сообществе.

Как сообщал УНИАН, недалеко от Днепра неуправляемая фура вылетела с дороги и остановила движение поездов.