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В Киеве похитили 3-летнего мальчика: объявлен план "Перехват" - СМИ

11:34, 11 апреля 2019
Происшествия
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В Киеве похитили маленького мальчика / фото facebook.com/MVS.LVIV

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Трое мужчин схватили мальчика, посадили в машину и увезли в сторону центра города, сообщает "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.

Местоположение ребенка неизвестно, полиция разыскивает автомобиль. В городе ввели план "Перехват".

Известно, что трое неизвестных мужчин на улице Вильгельма Котарбинского, 21 посадили 3-летнего мальчика в черный Mercedes и уехали в сторону центра Киева. Также есть информация о том, что один из похитителей похож на араба, невысокого роста. Двое остальных мужчин славянской внешности.

Как сообщал УНИАН, в январе в селе Святопетровское под Киевом похитили молодого парня.

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Теги: #Киев#ребенок#похищениепогода в Киеве