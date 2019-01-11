Под Киевом похитили парня, введен план "Перехват" (фото)

В сети просят сообщать на 102, если вы владеете какой-либо информацией по похищению парня.

Под Киевом в селе Святопетровское неизвестные похитили молодого парня - Куликова Николая.

Его силой затолкнули в автомобиль Citroen и увезли в неизвестном направлении. До этого времени связи с ним нет, пишет в Facebook "Киев оперативный".

Отмечается, что полиция ввела план "Перехват" по поиску авто, который результатов пока не дал.

Ранее на улице Бассейной в Киеве неизвестные взломали закрытое отделение "Приватбанка", похитили деньги и скрылись до прибытия правоохранителей.