Под Киевом похитили парня, введен план "Перехват" (фото)
10:13, 11 января 2019Происшествия
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В сети просят сообщать на 102, если вы владеете какой-либо информацией по похищению парня.
Связи с парнем нет / фото facebook.com/KyivOperativ
Под Киевом в селе Святопетровское неизвестные похитили молодого парня - Куликова Николая.
Его силой затолкнули в автомобиль Citroen и увезли в неизвестном направлении. До этого времени связи с ним нет, пишет в Facebook "Киев оперативный".
Отмечается, что полиция ввела план "Перехват" по поиску авто, который результатов пока не дал.
фото facebook.com/KyivOperativ
Ранее на улице Бассейной в Киеве неизвестные взломали закрытое отделение "Приватбанка", похитили деньги и скрылись до прибытия правоохранителей.
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