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Под Киевом похитили парня, введен план "Перехват" (фото)

10:13, 11 января 2019
Происшествия
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Связи с парнем нет / фото facebook.com/KyivOperativ

Его силой затолкнули в автомобиль Citroen и увезли в неизвестном направлении. До этого времени связи с ним нет, пишет в Facebook "Киев оперативный". 

Отмечается, что полиция ввела план "Перехват" по поиску авто, который результатов пока не дал. 

фото facebook.com/KyivOperativ

Ранее на улице Бассейной в Киеве неизвестные взломали закрытое отделение "Приватбанка", похитили деньги и скрылись до прибытия правоохранителей. 

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Теги: #похищение