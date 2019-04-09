Смертельное ДТП под Киевом: на суде подозреваемый расплакался и признал свою вину

Парень утверждает, что в момент аварии был трезв, но ехал с превышением скорости.

В Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения молодому человеку, который насмерть сбил за рулем родительского авто двух девушек 16 и 18 лет. Прокуратура требует для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под 60 суток ареста.

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Как сообщает ТСН, подозреваемый – парень по имени Виталий, во время судебного заседания плачет и признает свою вину. Юноша уверяет, что был в ту ночь трезв и ехал в машине не один, однако своих пассажиров не называет. Также пояснил, что девушек заметил в последний момент, пытался объехать, но колесом попал в яму, из-за чего машину занесло.

Признался, что ехал с превышением скорости - 110 км/ч. Когда вышел из машины, проверил пульс той, которая была ближе к нему, пульса не почувствовал, поэтому испугался и убежал.

Заседание начали без присутствия адвоката подозреваемого – тот не смог приехать из Белой Церкви. Парня трижды переспросили, согласен ли он продолжать заседание без защитника, но он сказал "судите".

Сторона обвинения утверждает, что задержанный не принял мер, чтобы не допустить столкновения - на месте происшествия не найдено следов экстренного торможения. После того, как скрылся с места наезда, юноша все же сам явился в органах следствия.

Отмечается, что Виталий уже имел судимость за кражу – два года с испытательным сроком. Сейчас не работает и не учится.

На суде предоставили слово отцу подозреваемого Александру. Он рассказал, что сын уже ездит на его авто года три и ему это разрешается. Правда на уточняющий вопрос, действительно ли сын с 16 лет за рулем, Александр быстро исправился, мол, только год. Также мужчина утверждает, что связался с семьями погибших девушек и помог им.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области неизвестный на автомобиле "Мазда" сбил насмерть двух девушек и скрылся с места ДТП, бросив авто. Погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет.

Подозреваемого искала полиция. Во время расследования стало известно, что накануне парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.

Накануне молодого человека задержали. Он признался сотрудникам полиции в том, что действительно совершил смертельный наезд на двух девушек, после чего скрылся с места ДТП.