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На окраине Харькова горела станция техобслуживания авто (видео)

11:54, 09 апреля 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Огонь мгновенно охватил бокс, в котором ремонтировали автомобили. Когда спасатели прибыли на место, внутри еще оставались три не задеты пламенем машины. Пожарным удалось вытолкать их на улицу, поэтому значительных повреждений удалось избежать.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливают следователи.

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Теги: #пожар в Харьковепогода в Харькове