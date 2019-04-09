На окраине Харькова горела станция техобслуживания авто (видео)
11:54, 09 апреля 2019Происшествия
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Пострадавших в результате пожара нет.
На окраине Харькова горела станция техобслуживания авто
Пожар на СТО - на окраине Харькова горела станция техобслуживания авто.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Огонь мгновенно охватил бокс, в котором ремонтировали автомобили. Когда спасатели прибыли на место, внутри еще оставались три не задеты пламенем машины. Пожарным удалось вытолкать их на улицу, поэтому значительных повреждений удалось избежать.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливают следователи.
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