Пожар в частном секторе Киева: сгорели как минимум три дома, район полностью обесточен (фото, видео)
05:10, 08 апреля 2019Происшествия
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На данный момент информации о пострадавших нет.
Ликвидация пожара продолжается / Фото: "Киев Оперативный"
Спасателям удалось локализовать масштабный пожар в частном секторе на Гомельской улице в Киеве.
Об этом сообщает "Информатор". По данным издания, пожар локализовали в 1:42 понедельника, 8 апреля, на территории 600 кв м. Сгорели как минимум три дома, район пожара полностью обесточен.
"Информатор" и "Киев оперативный" сообщают, что в гидрантах рядом с местом происшествия не оказалось воды. Из-за этого спасателям пришлось тянуть магистральную линию на расстояние около 700 метров.
Ликвидация пожара продолжается. На данный момент информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.
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