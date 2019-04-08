Пожар в частном секторе Киева: сгорели как минимум три дома, район полностью обесточен (фото, видео)

На данный момент информации о пострадавших нет.

Спасателям удалось локализовать масштабный пожар в частном секторе на Гомельской улице в Киеве.

Об этом сообщает "Информатор". По данным издания, пожар локализовали в 1:42 понедельника, 8 апреля, на территории 600 кв м. Сгорели как минимум три дома, район пожара полностью обесточен.

"Информатор" и "Киев оперативный" сообщают, что в гидрантах рядом с местом происшествия не оказалось воды. Из-за этого спасателям пришлось тянуть магистральную линию на расстояние около 700 метров.

Ликвидация пожара продолжается. На данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.