На Закарпатье изъяли более 120 килограммов героина на 10 миллионов евро (фото, видео)

Правоохранители сообщили, что ликвидировали международный канал контрабанды героина в Европу.

Служба безопасности Украины заявила, что совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провела спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз.

Как сообщает пресс-центр СБУ, информация о канале контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины была получена в рамках международного взаимодействия.

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Один из активных участников группировки планировал переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничных районах «транзитных баз» в Европу.

Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его отъезда в ЕС.

Отмечается, что во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограммов героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро.

По данным СБУ, спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии.

Видео: Служба безпеки України

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине разоблачили транснациональную преступную организацию, которая с 2014 года продавала наркотические средства и психотропные вещества за криптовалюту в сети Интернет и мессенджере Telegram на десятки миллионов долларов США.

В СБУ отметили, что за любое нарушение установленных правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты "приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы на руках".