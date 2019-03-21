В Украине разоблачили международную группу наркоторговцев, в которой за нарушение дисциплины отрезали пальцы (фото, видео)

В целом задержаны 20 участников этой преступной организации, сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и об избрании меры пресечения.

Украинские правоохранители разоблачили транснациональную преступную организацию, которая с 2014 года продавала наркотические средства и психотропные вещества за криптовалюту в сети Интернет и мессенджере Telegram на десятки миллионов долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины Сергей Кизь на брифинге в Киеве.

«Сегодня прекращена деятельность транснациональной преступной организации, участники которой с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории Украины и стран СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram с последующей легализацией средств на территории Украины и других стран» , - заявил Кизь.

Расследование установило, что с 2014 года на территории Украины была создана преступная организация с четкой иерархией, в состав которой входили как граждане Украины, так и граждане другого государства, в частности, РФ.

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«Целью преступной организации стала продажа наркотических средств, речь идет о тяжелых наркотиках и психотропных веществах. Участники на заранее созданных веб-ресурсах размещали сообщения с контактами в Telegram, которые администрировали операторы - члены преступной организации. Лицо, желавшее приобрести наркотики, писало об этом в чат-боте - указывало название наркотика, количество, а также желаемое место получения наркотического вещества. После этого член преступной организации сообщал о способе получения, адрес и способ оплаты. В большинстве случаев это была оплата с помощью криптовалюты», - рассказал прокурор.

По его словам, средства, полученные в результате преступной деятельности, аккумулировались на криптовалютных счетах и в электронных кошельках. В дальнейшем происходил перевод криптовалюты в наличные с помощью электронных обменных пунктов.

«Сегодня, начиная с 04.00 на территории Киева и Киевской, Херсонской, Николаевской областей было проведено более 100 следственных действий, включая 80 обысков. Были изъяты орудия преступной, наркотические вещества, наличные средства, слитки, украшения общей стоимостью более 5 млн долларов США», - сообщил Кизь.

Он отметил, что результаты первичного анализа «черной» бухгалтерии, которая тоже была изъята во время обыска, дают основания считать, что приблизительный доход от деятельности этой преступной организации составлял десятки миллионов долларов США. «Эти средства, кроме Украины, инвестировались в недвижимость и бизнес в РФ и других странах. В настоящее время следственные действия продолжаются и задержано около 20 человек - членов этой преступной группировки, решается вопрос о сообщении им подозрения и об избрании меры пресечения», - резюмировал прокурор.

Видео: Генеральная прокуратура Украины

В свою очередь первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина сообщил, что расследование проводилось более года.

"Группировка, о которой шла речь, насчитывала около тысячи человек, привлеченных к этой противоправной деятельности", - сообщил Демчина.

Он добавил, что группировка имела большую разветвленную сеть, были отработаны меры безопасности (кадровое подразделение внутренней безопасности). Злоумышленники соблюдали жесткие правила конспирации. Члены группировки распространяли различные синтетические средства, фактически весь спектр психотропных наркотических веществ, которые существуют в мире.

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Как сообщил Демчина, ранее эта организация называлась "Химпром" и была создана гражданами России на территории РФ.

"После массовых задержаний в 2017 году в Российской Федерации участников этой группировки, его главари и руководители выехали за пределы РФ и реорганизовали, и начали свою преступную деятельность в Украине", - сообщил Демчина.

"Для того, чтобы было понятно, какая была дисциплина в этой организации: отдельные члены этой организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках", - добавил первый заместитель председателя СБУ.

По его словам, за любое нарушение установленных правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты "приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы на руках".

Сегодня во время обысков были изъяты документация и компьютерная техника.

Видео: Служба безопасности Украины

Демчина отметил, что подобных операций по разоблачению таких преступных группировок, которые занимались распространением наркотических средств, за время независимости Украины еще не было. Среди 20 задержанных есть организаторы этой группировки.

"Задержанные - активные члены этой организации. Есть ряд лиц, которые сейчас находятся не на территории Украины, и я думаю, что с помощью иностранных коллег мы будем требовать их экстрадиции", - сказал Демчина.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала 21 участника преступной группировки, занимавшейся производством и реализацией наркотиков.