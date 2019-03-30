Под Киевом локализовали пожар в цеху по изготовлению армейского обмундирования

К тушению привлечено 54 пожарных и 12 единиц техники ГСЧС.

Пожар в пгт Ворзель Киевской области на территории ООО "НПП"Темп-3000" локализован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, на территории ООО "НПП"Темп-3000" в цехе по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. В 23:20 пожар локализован на площади 1 тыс. 500 м кв», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 54 пожарных и 12 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта в Кропивницком на автомобильной стоянке произошел пожар с последующими взрывами. В результате пожара пострадали четверо человек, среди которых двое спасателей. Их доставили в больницу. По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправным оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей.