Взрывы с пожаром в Кропивницком: прокуратура назвала причину инцидента (видео)

По сведениям прокуратуры, происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью.

В Кропивницком серия взрывов с последующим пожаром возле газовой заправки произошли в результате нарушения правил техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между автоцистернами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

«Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.

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По сведениям прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции Украины.

В настоящее время в производстве выполняются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и их причин. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Кировоградской местной прокуратуры. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта в Кропивницком на автомобильной стоянке произошел пожар с последующими взрывами.

В результате пожара пострадали четыре человека, среди которых двое спасателей. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочным оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов разной мощности, в результате чего были уничтожены 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей.