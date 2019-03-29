цей матеріал доступний українською

Под Киевом возник масштабный пожар на предприятии по изготовлению армейского обмундирования (видео)

23:02, 29 марта 2019
Происшествия
429 0
Иллюстрация Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте такжеВзрывы с пожаром в Кропивницком: прокуратура назвала причину инцидента (видео)

«29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв», - говорится в сообщении.

На данный момент пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пожар