В Киеве на Выдубичах с рельсов сошел поезд (фото, видео)

Часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона.

В пятницу, 29 марта, в Киеве недалеко от улицы Промышленной произошел инцидент на железнодорожных путях.

На маневровой ветке с рельсов сошли семь вагонов состава. В результате аварии обошлось без пострадавших, сообщает Информатор.

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Состав был груженным. Как рассказал работник железной дороги, им сообщили об инциденте еще утром, но когда именно все случилось он не знает. При этом мужчина отметил, что это серьезный инцидент.

Часть поврежденных вагонов новые. Что стало причиной инцидента будет ясно только после проведения ряда экспертиз.

На данный момент часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона. Также сломаны рельсы. Детали инцидента выясняются.

Напомним, осенью прошлого года в Ужгороде в микрорайоне Радванка сошли с рельсов два вагона грузового поезда, один из которых наклонился к дому, расположенному вблизи колеи.