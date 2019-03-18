В центре Киева подожгли магазин Roshen (видео)
16:02, 18 марта 2019Происшествия
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Пожар произошел в магазине рядом с Бессарабским рынком.
Магазин находится расположен недалеко от Бессарабского рынка / фото УНИАН
В центре Киева на улице Крещатик горит помещение магазина Roshen.
Пожар произошел в магазине, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
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"Информация о пострадавших и причины возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, в витрину магазина Roshen бросили взрыв-пакет, пишет Информатор.
В происшествии никто не пострадал. Сотрудники магазина отказались как-либо комментировать случившееся. На месте работали правоохранители, которые также отказались давать комментарии, сотрудники ГСЧС и СБУ.
Видео: informator.ua
Ранее УНИАН сообщал, что в Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
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