В центре Киева подожгли магазин Roshen (видео)

Пожар произошел в магазине рядом с Бессарабским рынком.

В центре Киева на улице Крещатик горит помещение магазина Roshen.

Пожар произошел в магазине, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

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"Информация о пострадавших и причины возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в витрину магазина Roshen бросили взрыв-пакет, пишет Информатор.

В происшествии никто не пострадал. Сотрудники магазина отказались как-либо комментировать случившееся. На месте работали правоохранители, которые также отказались давать комментарии, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Видео: informator.ua

Ранее УНИАН сообщал, что в Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".