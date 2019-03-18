В Киеве подожгли магазин Roshen (фото)
В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
"С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы", - отметили в полиции.
Читайте такжеВ Киеве на Осокорках горел магазин Roshen (фото)
Произошедшее квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УКУ умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.
"Вероятная причина пожара - это поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы", - уточнила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. В результате возгорания был поврежден утеплитель на площади 2 кв. м.
В 23:11 пожар локализовали, а в 23:17 ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал.