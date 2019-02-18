Под Днепром шесть мужчин провалились под лед (видео)

В Кривом Роге рыбак провалился под лед и утонул.

В воскресенье, 17 февраля, на водохранилище садового товарищества «Пластик» в поселке Самаровка Днепропетровской области мужчина ушел под лед. Местные рыбаки заметили утопающего и вызвали на помощь службу спасения.

Об этом сообщает «Информатор».

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С помощью специального водолазного снаряжения, надувного плота и спасательной веревки пострадавшего достали на берег и сразу же передали медикам. Осмотрев его, врачи приняли решение госпитализировать мужчину, 1953 года рождения, в 6-ю больницу с диагнозом переохлаждение.

В то время как спасатели тянули пострадавшего к берегу, рядом провалились еще пять человек. Каждый из них находился не ближе, чем 500 метров от берега, из-за чего действовать водолазам пришлось максимально быстро. Всех потерпевших водолазы быстро вытащили на берег целыми и невредимыми. От медицинской помощи все пятеро отказались.

Как сообщает ТСН, в Кривом Роге рыбак провалился под лед и утонул. При температуре в десять градусов тепла он пошел за рыбой на водохранилище.