В Днепре парень нырнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку (видео)

По образованию парень оказался ресторатором.

В парке Глобы в Днепре сегодня, 31 января, молодой парень нырнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку, которая едва не утонула.

Об этом говорится в сюжеты ТСН.

Героем дня стал ресторатор Владислав Шпаченко, который прогуливался в это время по парку.

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«Я прогуливался по парку и услышал, что пищит и скулит какое-то животное. Увидел, что собака в воде. Сразу же набрал «101». Но пока набирал спасателей, собака несколько раз провалилась под воду, и я понял, что медлить нельзя», - рассказал парень местному изданию «Наше місто».

Растерянная хозяйка помочь собаке не могла, так как склоны у озера были слишком скользкие, и она сама чуть не провалилась в воду.

«Я приехал из Киева в Днепр по работе. По образованию я ресторатор. Во-вторых, я христианин. И скорее всего, моя вера подтолкнула меня на этот шаг. Но холодной воды я боюсь», - добавил парень.

Собака оказалась породистой — цвергшнауцер. Хозяйка пса отреагировала очень эмоционально. После спасения животное чувствует себя хорошо.