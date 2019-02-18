В столичном метро испортили выставку картин, посвященную Тарасу Шевченко (видео)

Выставку открыли 10 февраля.

В Киеве на станции метро «Тараса Шевченко» испортили выставку картин «Квантовый скачок Шевченко».

Видео, где мужчина с ножом портит постеры, публикует «Киев Оперативный».

Выставку открыли 10 февраля. На серии плакатов Тарас Шевченко изображен в образе Фриды Кало, Джека Воробья, Терминатора, Человека-паука, Гарри Поттера, Дарта Вейдера и других известных персонажей. Это совместный проект иллюстратора Александра Грехова и Национального музея имени Тараса Шевченко.

Нападающего на видео опознали – это активист из Винницы Юрий Хорт (Павленко), пишет «Левый берег». За несколько дней до инцидента он опубликовал пост-возмущение относительно новой выставки в Facebook.