На Львовщине из воинской части похитили выделенное США оборудование на 4,5 миллиона

Военнослужащий по контракту не обеспечил надлежащего учета и хранения вверенного военного имущества, что привело к его похищению.

Во Львовской области следователи Государственного бюро расследований расследуют факт похищения военного имущества на сумму более 4,5 млн грн, которое было выделено Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГБР.

Как отмечается в сообщении, следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Львовского гарнизона выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,53 млн грн.

«В ноябре 2018 года с одной из воинской частей во Львовской области неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи. По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества», - отмечается в сообщении.

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Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время следователи территориального управления ГБР во Львове проводят комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

Как уточнили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, в ходе следствия установлено, что указанный военнослужащий по контракту не обеспечил надлежащего учета и хранения вверенного военного имущества, что привело к его похищению.

«5 февраля 2019 года Шевченковский районный суд г. Львова избрал указанному военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 153 680 грн», - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.